London - Der britische TV-Promi Jeremy Clarkson leidet an Krebs. Die Diagnose machte der 66-Jährige in der jüngsten Folge seiner Sendung "Clarkson's Farm" öffentlich. Demnach handelt es sich um eine aggressive Form von Prostatakrebs, die jedoch früh erkannt wurde. Er habe sich deswegen einer Operation unterziehen lassen, so der frühere Co-Moderator der BBC-Erfolgssendung "Top Gear", der auch als Kolumnist für verschiedene Zeitungen tätig ist.
Früherer «Top-Gear»-Moderator Britischer TV-Promi Jeremy Clarkson: Habe Krebs
dpa 17.06.2026 - 12:10 Uhr