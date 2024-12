Leipzig - Mario Gomez hat seinen Vertrag als Technischer Direktor bei Red Bull bis 2028 verlängert. Nach dpa-Informationen wird er weiter am Firmen-Standort in München arbeiten. Ab 1. Januar dann auch an der Seite von Jürgen Klopp, der im neuen Jahr seinen Job als "Head of Global Soccer" beim Getränke-Konzern antritt. Die "Bild" hatte zuerst darüber berichtet.