 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Comeback als Trainer? Weinzierl verlässt Bayern-Nachwuchs

Früherer Bundesliga-Coach Comeback als Trainer? Weinzierl verlässt Bayern-Nachwuchs

Der FC Bayern und Markus Weinzierl gehen im Sommer getrennte Wege. Der Vertrag des Nachwuchschefs wird nicht verlängert - sein Nachfolger ist schon da. Weinzierl verrät, was er nun machen mag.

Früherer Bundesliga-Coach: Comeback als Trainer? Weinzierl verlässt Bayern-Nachwuchs
1
Will wieder als Trainer bei den Profis arbeiten: Markus Weinzierl. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

München (dpa/lby) - Markus Weinzierl wird den FC Bayern nach Auslaufen seines Vertrags als Nachwuchschef im Sommer verlassen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister bekanntgab, wird der Kontrakt des 51-Jährigen nicht verlängert. Der frühere Bundesliga-Coach in Augsburg, Schalke und Stuttgart war seit August 2024 Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus. "Es war eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit, aber ich möchte wieder als Trainer im Profibereich arbeiten", sagte der gebürtige Niederbayer laut Mitteilung. 

Nach der Werbung weiterlesen

Weinzierls Nachfolger ist bereits da. Der langjährige Nürnberger Nachwuchsleiter Michael Wiesinger trat in dieser Woche und damit einige Tage früher als geplant sein Amt als Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung beim deutschen Rekordmeister an.