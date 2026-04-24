Früherer Bundesliga-Coach: Comeback als Trainer? Weinzierl verlässt Bayern-Nachwuchs

München (dpa/lby) - Markus Weinzierl wird den FC Bayern nach Auslaufen seines Vertrags als Nachwuchschef im Sommer verlassen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister bekanntgab, wird der Kontrakt des 51-Jährigen nicht verlängert. Der frühere Bundesliga-Coach in Augsburg, Schalke und Stuttgart war seit August 2024 Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus. "Es war eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit, aber ich möchte wieder als Trainer im Profibereich arbeiten", sagte der gebürtige Niederbayer laut Mitteilung.