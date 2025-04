Früherer Bayern-Star: Elite-Schein in Italien: Ribéry will Trainer werden

München - Der frühere Bayern-München-Star Franck Ribéry arbeitet an einer Zukunft als Trainer in Italien. Der 42-Jährige macht von Herbst an das UEFA-Pro-Diplom, wie er der "Gazzetta dello Sport" sagte. Die Kurse für den A- und B-Schein, die Voraussetzungen für die höchste Trainerlizenz im europäischen Fußball sind, habe er bereits gemacht, schilderte der Franzose. "Ich will Trainer werden, um wieder die Magie des Platzes zu spüren."