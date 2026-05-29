Frühere Monarchin: Dänische Königin Margrethe II. aus Krankenhaus entlassen

Kopenhagen - Putzmunter ist sie noch nicht wieder – aber immerhin nun zu Hause: Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dort musste die 86-Jährige stationär behandelt werden, nachdem eine CT-Untersuchung eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt hatte. Die hatte sich die Altkönigin nach einem früheren Sturz zugezogen. "Ihrer Majestät geht es gut, aber sie braucht – genau wie nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus am 19. Mai, Ruhe", teilte der Palast mit.