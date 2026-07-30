Früher bei Boston Celtics: Bayern-Basketballer holen Flügelspieler vom FC Barcelona

München (dpa/lby) - Die Basketballer des FC Bayern München haben den früheren NBA-Profi Miles Norris verpflichtet. Wie der einzige deutsche Euroleague-Vertreter mitteilte, hat der US-Flügelspieler einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Der 26-Jährige bestritt in der vergangenen Saison beim FC Barcelona sein erstes Jahr in Europa. In den USA spielte der Kalifornier zuvor für das Aufbauteam der Memphis Grizzlies, ehe er 2025 auch drei Einsätze in der NBA für die Boston Celtics bestritt.