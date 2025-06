In der 2. Bundesliga ist der 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag in Elversberg zu Gast, die SpVgg Greuther Fürth empfängt Dynamo Dresden. Das Frankenderby steigt erst am 15. Spieltag, also mitten in der Adventszeit, in Nürnberg. Das zweite Duell der Erzrivalen ist am drittletzten Spieltag Anfang Mai in Fürth terminiert.