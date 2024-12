Frühchenstation am Klinikum Suhl: Ausnahmegenehmigung für 2025 steht

Nachdem das Damoklesschwert der Schließung seit einigen Jahren über der Suhler Frühgeborenenstation schwebte, erhält dieses in Südthüringen einmalige Zentrum zur Versorgung Frühstgeborener und kranker Neugeborener eine Ausnahmegenehmigung zum Weiterbetrieb für das kommende Jahr. Wie das Thüringer Gesundheitsministerium in dieser Woche der Einrichtung mitteilte hätten nun – nachdem sich zuletzt die Landesärztekammer für den Erhalt des Spezialzentrums ausgesprochen hatte – auch die Kostenträger einer Ausnahmegenehmigung für das kommende Jahr zugestimmt. Somit darf auch 2025 das einmalige Perinatalzentrum Level 1 in Suhl weiterhin Frühgeborene unter dem Geburtsgewicht von 1250 Gramm behandeln, obwohl es im Jahr 2024 zum zweiten Mal, und diesmal auch recht deutlich, die gesetzlich geforderte Mindestanzahl an behandelten Fällen nicht erreicht.