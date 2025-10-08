Ein Werk aus Natur, Glauben und Gemeinschaft: „Wie jedes Jahr ist der Früchteteppich in der Alten Kirche Sargenzell nicht nur ein visuelles Highlight, sondern Ausdruck gelebter Werte: Vertrauen, Zusammenhalt, Offenheit und Glaube“, betont der Förderverein Alte Kirche Sargenzell 1989. Das diesjährige Motiv ist eine eindrucksvolle Szene aus dem Lukas-Evangelium: Jesus beruhigt das tobende Meer – ein Bild, das Hoffnung und Vertrauen inmitten von Unsicherheit vermittelt.