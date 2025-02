Erfurt (dpa/th) - Die Anbaufläche von Beerensträuchern wie Holunder oder Schwarzen Johannisbeeren hat sich in den vergangenen vier Jahren in Thüringen mehr als halbiert. Wurden Beeren 2020 auf rund 111 Hektar im Freistaat geerntet, waren es im vergangenen Jahr noch rund 48 Hektar, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervorgeht.