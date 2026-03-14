Dass Steinach und Lauscha innig einander verbunden sind, war einmal mehr am Donnerstag beim Jahresempfang der Brunnenstadt im „Reich“ zu beobachten. Ein gut gelaunter Bürgermeister Udo Bätz hieß dabei viele seiner Amtskollegen oder deren Stellvertreter aus der Nachbarschaft fröhlich willkommen. Doch um mit einem expliziten „ich freu mich schon auch, dass ihr da seid“, geadelt zu werden? Muss man von Steinach aus betrachtet dann doch aus Lauscha stammen. Die Lacher hatte Bätz mit diesem sehr speziellen Hallo jedenfalls auf seiner Seite. Was ihn zum nächsten Klaps ermunterte.