In der Nacht vom 22. zum 23. April dieses Jahres hatten Nachtfröste erhebliche Schäden in den Thüringer Obstplantagen und Weinbergen angerichtet. Die Landesregierung hat betroffenen Betriebe, die wegen der Frostschäden in Existenznot geraten sind, bereits einen Ausgleich für einen Teil der Ausfälle gezahlt. Die Zahlungen an 18 Unternehmen summierten sich nach Ministeriumsangaben auf fast zwei Millionen Euro. Davon sei etwa ein Viertel der Schadenssumme ausgeglichen worden.