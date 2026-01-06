Frostperiode Eisunfall – wenn der Winter lebensgefährlich wird

Stattdessen sollte man umgehend den Notruf 112 wählen. Dann sich mit Sicherheitsabstand flach auf das Eis legen und der eingebrochenen Person etwas zuwerfen, an dem er oder sie sich festhalten und herausziehen kann - etwa einen Schal, eine Jacke oder einen Gürtel. Ein Schlitten, der an der Leine gehalten wird, kann ebenso nützlich sein wie Rettungsringe, die an vielen Seen vorhanden sind. Entscheidend ist laut den Experten, dass die Helfenden im Notfall loslassen können.