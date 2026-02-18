Frost und Schnee: Zwei Dutzend Kältetote in vergangenen Wintern in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Kalte Winter kosten in Thüringen jedes Jahr Menschenleben. In den Jahren 2023 und 2024 wurden im Freistaat 24 Kältetote gezählt, wie aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Katja Maurer hervorgeht. Im Jahr 2023 erfroren demnach 14 Menschen, ein Jahr später waren es zehn. Das Ministerium berief sich auf Daten des Statistischen Landesamtes, das übermäßige natürliche Kälte als direkte Todesursache erfasst. Zahlen für 2025 liegen bislang nicht vor, die Erfassung der Sterbezahlen und die Auswertung der Todesursachen dauert für gewöhnlich länger an.