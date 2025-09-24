Frontalzusammenstoß: Zwei Frauen sterben bei Lastwagenunfall auf B2

Kaisheim (dpa/lby) - Zwei Frauen sind bei einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der mit Schotter beladene Kipplaster war wegen eines geplatzten Reifens auf der Bundesstraße 2 bei Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er am Dienstag mit dem Wagen der beiden Frauen im Alter von 60 und 66 Jahren zusammen. Sie starben noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.