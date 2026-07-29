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Frontalzusammenstoß Polizei will Auto kontrollieren - Unfall mit vier Verletzten

Bei einer Polizeikontrolle in Erfurt kollidiert ein ziviler Streifenwagen frontal mit einem Auto. Vier Menschen werden verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos hat keine Fahrerlaubnis.

Frontalzusammenstoß: Polizei will Auto kontrollieren - Unfall mit vier Verletzten
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In Erfurt wurden bei einem Unfall mit einem zivilen Streifenwagen der Polizei vier Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem zivilen Streifenwagen der Polizei sind vier Menschen verletzt worden. Die Beamten in dem Polizeiwagen wollten am Dienstag ein entgegenkommendes Fahrzeug kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Daher schalteten die Beamten das Blaulicht an und fuhren auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Auto. Die genauen Ursachen für den Unfall seien noch unklar. 

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Bei dem Unfall wurden beide Polizisten sowie der 21 Jahre alter Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine Beifahrerin verletzt. Alle vier kamen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis und es gab Anhaltspunkte, dass er unter Drogen stand. Der Schaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.