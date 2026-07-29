Frontalzusammenstoß: Polizei will Auto kontrollieren - Unfall mit vier Verletzten

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem zivilen Streifenwagen der Polizei sind vier Menschen verletzt worden. Die Beamten in dem Polizeiwagen wollten am Dienstag ein entgegenkommendes Fahrzeug kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Daher schalteten die Beamten das Blaulicht an und fuhren auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Auto. Die genauen Ursachen für den Unfall seien noch unklar.