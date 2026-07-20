Florstadt - Nach dem schweren Unfall mit einer Geisterfahrerin auf der A45 in Mittelhessen ist der Zustand der vier lebensgefährlich verletzten Menschen laut Polizei unverändert. Bei den Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um die drei Kinder der Frau im Alter zwischen 10 und 15 Jahren und deren Mann. Die Frau war nach bisherigen Ermittlungen in der Nacht zum Sonntag an der Anschlussstelle Florstadt in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren und kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit mit dem Auto eines 70-Jährigen frontal zusammengestoßen.