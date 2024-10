Frontalzusammenstoß: Mit Roller unterwegs - Neunjähriger nach Unfall gestorben

Der Bub war am Montagnachmittag auf seinem Tretroller in der oberbayerischen Gemeinde unterwegs. Nach vorläufigen Erkenntnissen war er wohl am Ortsende von Bergen ungebremst vom Fuß- und Radweg auf die parallel verlaufende Kreisstraße von Bergen nach Staudach gewechselt. Dabei wurde er laut Polizei vom Auto eines 34-jährigen Mannes aus dem Landkreis Traunstein frontal erfasst. Das lebensgefährlich verletzte Kind wurde unter laufender Reanimation mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo es am nächsten Tag starb.