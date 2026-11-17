Grafenau (dpa/lby) - Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Wohnmobil und einem Laster in Niederbayern schweben zwei der drei Verletzten in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei einen Tag nach dem Unfall mit. Der 22-jährige Fahrer des Kleinlasters war am Montag bei dem Zusammenstoß zwischen Grafenau und Schönberg verletzt worden – aber nicht schwerwiegend. Die beiden Insassen des Wohnmobils, der 65-jährige Fahrer und seine 54-jährige Frau, erlitten demnach lebensgefährliche Verletzungen.