Aschaffenburg (dpa/lby) - Eine 76-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Unterfranken tödlich verletzt worden. Der Wagen der Frau stieß frontal mit dem Fahrzeug eines 36-jährigen Mannes zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wo sie später starb. Der 36-Jährige wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide saßen alleine in ihren Autos. Der Unfallhergang ist bisher völlig unklar. Um diesen rekonstruieren zu können, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.