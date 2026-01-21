Mönchberg (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß im unterfränkischen Mönchberg (Kreis Miltenberg) ist eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers kollidierte der Wagen eines jungen Mannes auf einer Kreisstraße frontal mit dem Auto einer Frau auf der Gegenfahrbahn. Beide wurden in ihren demolierten Fahrzeugen eingeklemmt. Der junge Fahrer wurde demnach schwerst verletzt. Hubschrauber flogen sowohl die Fahrerin als auch den Fahrer in Krankenhäuser.