Frontale Kollision: Ermittlungen nach Unfall mit vier Toten gehen weiter

Kaltennordheim (dpa/th) - Nach einem Unfall mit vier Toten dauern die Ermittlungen an. Es sei weiterhin unklar, warum die 20 Jahre alte Autofahrerin auf einer Landstraße in Kaltennordheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) auf die Gegenfahrbahn geraten sei, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Auto kollidierte am Montagnachmittag frontal mit einem Lastwagen, dessen 63 Jahre alter Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Autofahrerin, eine 25 Jahre alte Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von jeweils etwa eineinhalb Jahren starben noch an der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei sind die beiden verstorbenen Frauen die Mütter der beiden Kinder.