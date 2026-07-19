Erfurt (dpa/th) - Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Erfurt ist eine 76-jährige Fahrerin gestorben. Zwei Männer im Alter von 74 und 80 Jahren, die in dem anderen Wagen saßen, seien zudem schwer verletzt worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Zuvor hatten andere Medien über den Unfall am Samstag berichtet. Warum eines der beteiligten Autos nahe dem Ortsteil Kerspleben in den Gegenverkehr geriet, sei bislang unbekannt, hieß es.