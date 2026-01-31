Frohsinn Dorothee Bär erhält Orden wider den tierischen Ernst

Ritterin Nummer 76

Bär sieht es als Ehre an, als 76. Ordensritterin in die Karnevalsgeschichte einzuziehen. "Dieser Preis steht wie kein anderer dafür, dass das Leben nicht nur aus Zahlen, Paragrafen und freudloser Bürokratie besteht, sondern auch aus Humor, Menschlichkeit und der Fähigkeit, über sich selbst zu lachen", erklärte sie.