Frohsinn Dorothee Bär erhält Orden wider den tierischen Ernst

Aachen - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) erhält am Samstagabend (19.30 Uhr) in Aachen den Orden wider den tierischen Ernst. Damit zählt die 47-Jährige fortan zu einem exklusiven Kreis karnevalistisch ausgezeichneter Politikerinnen und Politiker. Der Orden wird seit 1950 vom Aachener Karnevalsverein (AKV) verliehen und soll "Humor und Menschlichkeit im Amt" würdigen. Die Laudatio auf die CSU-Politikerin hält Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), der Ausgezeichnete des vergangenen Jahres.