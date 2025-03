Der VfB Suhl spielt in der kommenden Saison wieder auf europäischer Ebene. Das verkündete VfB-Präsident Alexander Mantlik am Samstagabend zu vorgerückter Stunde im Beisein der Mannschaft und der Fanclubs. „Dank unseres Hauptsponsors Mantos spielen wir in der kommenden Saison Europapokal“, erklärte Mantlik und der Jubel unter den hart gesottenen Suhler Anhängern kannte in diesem Moment keine Grenzen mehr. „Europapokal, Europapokal“, stimmten sie den bei deutschen Sportfans bekannten Song umgehend an.