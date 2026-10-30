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Fröhlich feiern Anmeldefrist für "Tag der Sachsen" bis Ende 2026 verlängert

Der «Tag der Sachsen» fällt 2027 mit dem Plauener Spitzenfest zusammen – und rückt vom gewohnten Septembertermin ab. Was Teilnehmer jetzt noch wissen müssen?

Fröhlich feiern: Anmeldefrist für Tag der Sachsen bis Ende 2026 verlängert
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Die Stadt Plauen richtet im kommenden Jahr den "Tag der Sachsen" aus. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Die Anmeldefrist für die Teilnahme am "Tag der Sachsen" im Juni nächsten Jahres in Plauen ist bis zum 31. Dezember verlängert worden. Wie die Staatskanzlei mitteilte, können sich Vereine, Händler, Gastronomen, Schausteller und Unternehmen noch bis Ende des Jahres um eine Teilnahme an dem Volksfest bewerben. Ursprünglich lief die Anmeldefrist bis zum 30. Oktober, wie ein Sprecher mitteilte. 

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Der "Tag der Sachsen" ist das größte Vereins- und Verbandsfest des Freistaates. Im kommenden Jahr findet das Fest nicht wie gewohnt am ersten Septemberwochenende statt, sondern gemeinsam mit dem Plauener Spitzenfest vom 18. bis 20. Juni 2027.