Fröhlich feiern Anmeldefrist für "Tag der Sachsen" bis Ende 2026 verlängert

Leipzig (dpa/sn) - Die Anmeldefrist für die Teilnahme am "Tag der Sachsen" im Juni nächsten Jahres in Plauen ist bis zum 31. Dezember verlängert worden. Wie die Staatskanzlei mitteilte, können sich Vereine, Händler, Gastronomen, Schausteller und Unternehmen noch bis Ende des Jahres um eine Teilnahme an dem Volksfest bewerben. Ursprünglich lief die Anmeldefrist bis zum 30. Oktober, wie ein Sprecher mitteilte.