Mit einem ganz besonderen Geschenk gratulierten am Freitag die Bürgermeister und der Oberbürgermeister der vier Städte des künftigen Oberzentrums Südthüringen dem Indoorspielplatz Fritzpark in Zella-Mehlis zur Eröffnung. Der im Stile der Wanderwege-Zwiesel im Thüringer Wald gestaltete Wegweiser mit der Entfernung zu den vier Rathäusern soll im Eingangsbereich der neuen Besucherattraktion einen würdigen Platz finden.