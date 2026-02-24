„Der Fritzpark zeigt, wie Freizeitangebote heute gedacht werden können: generationenübergreifend, ganzjährig nutzbar und als Orte der Begegnung für Familien, Freundeskreise, Vereine und auch Betriebe“, sagt Estelle Gutberlet, Wirtschaftsförderin der Stadt Zella-Mehlis und Mitglied der AG Wirtschaftsförderung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen, nach einem Besuch im künftigen Fritzpark Zella-Mehlis. Noch ist das Objekt im Gewerbegebiet „In der Struth“, direkt an der Autobahn gelegen, eine Baustelle („Freies Wort“ berichtete). Der Fritzpark soll am 25. April öffnen.