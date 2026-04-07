Zum zweiten Mal verleiht der Sender RTL die „Reality Awards“ an Stars. Wer den Preis entgegen nimmt, entscheiden auch Sie, liebe Leser.
Fritz Wagner nominiert Wer wird Reality Star des Jahres?
Noelia Schlotthauer 07.04.2026 - 12:03 Uhr
Fritz Wagner, bekannt durch sein Lied „Thüringer Klöße“, wurde vom RTL als Realitystar des Jahres nominiert. Wo man abstimmen kann und wer noch um den Titel kämpft.
Zum zweiten Mal verleiht der Sender RTL die „Reality Awards“ an Stars. Wer den Preis entgegen nimmt, entscheiden auch Sie, liebe Leser.