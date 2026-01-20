Fritz Bennewitz ist sicherlich der bedeutendste Regisseur gewesen, der während der DDR-Jahre am Meininger Theater gewirkt hat. Per 27. August 1955 startete er dort mit „Volpone“, der „lieblosen Komödie“ von Ben Jonson und Stefan Zweig. Er starb am 13. September 1995 mitten in den Proben zur Meininger Inszenierung von Goethes „Faust I“. Zwischen diesen beiden Ereignissen lagen 40 Jahre künstlerischen Wirkens auf drei Kontinenten. Dabei ist Bennewitz sich selbst treu geblieben: Im Prinzip hat er sich auf die Inszenierung der Werke von Brecht und Shakespeare, dazu von Schiller und Goethe kapriziert – und eben in dieser Rangfolge.