Frist bis Dienstag: Formel-1-Finale in Imola? Entscheidung steht angeblich bevor

São Paulo - In der Formel 1 steht eine Entscheidung über ein mögliches Saisonfinale in Imola angeblich bevor. Nach Informationen unter anderem vom Fachmagazin "Auto, Motor und Sport" müssen die Veranstalter in der Emilia-Romagna bis zum kommenden Dienstag Bescheid wissen, ob sie als Ersatz einspringen sollen. Danach soll aus logistischen Gründen nicht mehr genug Zeit bleiben, um das Rennwochenende in Italien vorzubereiten. Haas-Teamchef Ayao Komatsu bestätigte dem TV-Sender ESPN zufolge ebenfalls dieses Datum.