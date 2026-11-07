Frist bis Dienstag: Formel-1-Finale in Imola? Entscheidung steht angeblich bevor

Eigentlich will die Formel 1 ihren Saisonabschluss am 29. November in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi bestreiten. Doch die Spannungen in der Region aufgrund des Iran-Kriegs haben schon vor Monaten Zweifel an einem planmäßigen Ablauf aufkommen lassen. Die Motorsport-Königsklasse hat deshalb bereits vor Wochen begonnen, als Plan B in Imola Vorbereitungen für einen Grand Prix im Dezember zu treffen. Für den neuen Weltmeister Kimi Antonelli von Mercedes würde dieses Szenario ein Heimspiel bedeuten.