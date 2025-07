„Die ganze Zeit war krass. Wir sind vorher schon gefahren und auch heute wieder bei 35 Grad“, sagt der 36-Jährige am Dienstagnachmittag und meint damit insgesamt 200 Kilometer zusätzlich zu den 50 Kilometern auf der 15. Etappe bei Carcassonne in Südfrankreich. „Auch viel bergauf“, betont der Südthüringer, der sich unter anderem in der Salzluft des Bad Salzunger Gradierwerkes auf die Strecke mit 714 Höhenmetern vorbereitet hatte. Das Telefonat mit unserer Redaktion führt er von der mittelalterlichen Festungsstadt von Carcassonne, am rechten Ufer der Aude gelegen, die seit 1997 Unesco-Weltkulturerbe ist.