Als Lauschaer hat man es wahrlich nicht leicht, was die Versorgung mit Lebensmitteln betrifft. Gut, dass es noch den Backwarenshop Gehrlicher am Hüttenplatz gibt, der sich mittlerweile in Richtung „Tante-Emma-Laden“ entwickelt hat. Schließlich wissen die Gehrlichers aus eigener Erfahrung, was ihren Mitbürgern für die tägliche Versorgung fehlt. Und dass man nicht immer erst in einen Nachbarort fahren möchte, um ein Paket Nudeln oder Marmelade fürs Frühstücksbrötchen zu kaufen.