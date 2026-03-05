Wer durch die Ernestinerstraße spaziert, vermutet hinter der Hausnummer 35 wohl kaum eine kulinarische Reise nach Fernost. Doch schon beim Betreten des Lokals zeigt sich: Hier wird mit Leidenschaft gerollt, gedämpft und fein abgeschmeckt. Im Oktober vergangenen Jahres hat Yanne Lai ihre „Sushi- & Teigtaschen-Welt“ eröffnet. Ein Ort, an dem frische Zutaten, handwerkliches Können und eine persönliche Geschichte zu einem besonderen Genusserlebnis zusammenfinden.