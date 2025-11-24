Frisch entdeckt: Illegale Sperrmüllkippe im Wald bei Dingsleben

In den Wald zwischen Dingsleben und Obendorf haben Unbekannte Möbel, eine Matratze und anderen Hausrat illegal abgeladen. Am Wochenende habe sie davon erfahren und die Bilder dazu bekommen, erzählt die Dingslebener Bürgermeisterin Steffi Hartleb. An einem landwirtschaftlichen Weg Richtung Obendorf sei der Sperrmüll – gar nicht weit im Wald – abgeladen worden. „Wahnsinn! Es hat den Anschein, dass da jemand seine Wohnung zum Umzug ausgemistet hat“, schätzt Steffi Hartleb ein. Möbel und Möbelteile, Geräte und eine Matratze sind unter den Dingen, die gefunden worden. Wer weiß, was unter der derzeitigen Schneedecke noch alles zum Vorschein kommt.