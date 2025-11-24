Frisch entdeckt: Illegale Sperrmüllkippe im Wald bei Dingsleben

 
Am Wochenende ist eine illegale Sperrmüllablagerung im Wald bei Dingsleben gefunden worden. Bürgermeisterin Steffi Hartleb ärgert sich über so ein Verhalten.

Eine Matratze, Möbelstücke und Möbelteile sowie weiterer Unrat sind bei Dingsleben in den Wald abgeladen worden. Foto: Privat

In den Wald zwischen Dingsleben und Obendorf haben Unbekannte Möbel, eine Matratze und anderen Hausrat illegal abgeladen. Am Wochenende habe sie davon erfahren und die Bilder dazu bekommen, erzählt die Dingslebener Bürgermeisterin Steffi Hartleb. An einem landwirtschaftlichen Weg Richtung Obendorf sei der Sperrmüll – gar nicht weit im Wald – abgeladen worden. „Wahnsinn! Es hat den Anschein, dass da jemand seine Wohnung zum Umzug ausgemistet hat“, schätzt Steffi Hartleb ein. Möbel und Möbelteile, Geräte und eine Matratze sind unter den Dingen, die gefunden worden. Wer weiß, was unter der derzeitigen Schneedecke noch alles zum Vorschein kommt.

Jede Menge Müll muss mit einem großen Fahrzeug an den Ort gefahren worden sein. Foto: Privat

Angesichts der Menge und der Größe einzelner Dinge müssen der oder die Täter mit einem großen Fahrzeug oder mit einem Anhänger dort hingefahren sein, um die Fracht in den Wald zu kippen. „Wenn ich doch aber den Kram schon auf dem Auto habe, dann kann ich doch auch gleich zum Wertstoffhof fahren. Ich verstehe dieses Verhalten nicht“, ärgert sich die Bürgermeisterin.

Schon viele Jahre wird in ihrer Gemeinde ein Frühjahrsputz durchgeführt. „Es ist schon erschreckend genug, was und wieviel Müll wir da aus der Landschaft holen“, sagt sie. Aber dieses Ausmaß habe sie so noch nicht erlebt.

Der Müll selbst sei schwierig zuzuordnen. Ob da ein Frevler aus dem Landkreis Hildburghausen oder aus Schmalkalden-Meiningen am Werke war spielt derzeit ohnehin keine große Rolle.

Steffi Hartleb wird die Entdeckung zunächts beim Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Feldstein anzeigen, zu der auch Dingsleben gehört. Die Entsorgung werde dabei wohl an der Gemeinde hängen bleiben. Und die Kosten dafür bei der Allgemeinheit. Für solche Fälle gibt es Container des Landkreises, die bei den Kommunen angesiedelt sind. Die Kosten dafür werden über die Abfallgebühren gedeckt, die alle bezahlen.

Für die Gemeinde sei die Entsorgung aber gar nicht so einfach. Der Gemeindearbeiter müsste bei der Menge mit dem Multicar wohl mehrere Fuhren unternehmen, schätzt Steffi Hartleb.