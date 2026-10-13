Eines Tages taucht Samu wieder auf - mit seiner Freundin Siena. Er ist Annas Schwarm aus Teenie-Zeiten. Das schicke Paar kommt gerade aus Ibiza und schlägt der alten Clique ein Fremdgehspiel vor.

Die Männer legen ihre Schlüssel in eine Schüssel, die Frauen ziehen. Die dabei neu entstehenden Pärchen verbringen die Nacht zusammen. Keine Gefühle, keine Verpflichtungen. Nur das Spiel.

Was als aufregendes Sex-Experiment beginnt, nimmt natürlich dramatische Züge an. Alte Sehnsüchte brechen auf. Es geht etwa um einen unerfüllten Kinderwunsch und verdrängte Homosexualität.

Fazit:

Die Serie ist mit Herz und Humor geschrieben und liebevoll gespielt. Da ist es am Ende nicht so schlimm, dass alle Figuren viel zu chic wohnen, einiges sehr konstruiert wirkt und vielleicht doch auch zu piefig bleibt.

Die acht "Friends Sex and Games"-Hauptcharaktere: