Eines Tages taucht Samu wieder auf - mit seiner Freundin Siena. Er ist Annas Schwarm aus Teenie-Zeiten. Das schicke Paar kommt gerade aus Ibiza und schlägt der alten Clique ein Fremdgehspiel vor.
Die Männer legen ihre Schlüssel in eine Schüssel, die Frauen ziehen. Die dabei neu entstehenden Pärchen verbringen die Nacht zusammen. Keine Gefühle, keine Verpflichtungen. Nur das Spiel.
Was als aufregendes Sex-Experiment beginnt, nimmt natürlich dramatische Züge an. Alte Sehnsüchte brechen auf. Es geht etwa um einen unerfüllten Kinderwunsch und verdrängte Homosexualität.
Fazit:
Die Serie ist mit Herz und Humor geschrieben und liebevoll gespielt. Da ist es am Ende nicht so schlimm, dass alle Figuren viel zu chic wohnen, einiges sehr konstruiert wirkt und vielleicht doch auch zu piefig bleibt.
Die acht "Friends Sex and Games"-Hauptcharaktere:
- Anna, gespielt von Paula Kalenberg: Sie scheint sehr brav und "good girl" zu sein, ist eine engagierte Wedding-Planerin. Mit ihrem Paul funktioniert sie super als Team, aber sie fragt sich auch: "Sind wir langweilig?"
- Paul, gespielt von Fridolin Sandmeyer: Er scheint bequem, nerdig und ein teddyhafter Papa zu sein. Dass Paula und er kaum noch Sex haben, sieht er als normal an, so sei das eben; doch das Schlüsselspiel weckt was in ihm.
- Julie, gespielt von Salka Weber: Die Künstlerin ist für Anna und Pauls Tochter eine tolle Patentante und führt mit Valentin eine eher asexuelle Beziehung, dabei hat sie eigentlich einen ausgeprägten Kinderwunsch.
- Valentin, gespielt von Martin Bruchmann: Er stammt aus einer sehr konservativen Familie, führt mit seiner Julie eine langjährige Beziehung und entdeckt Neigungen an sich, die er lange weggeschoben hat.
- Bella, gespielt von Mona Pirzad: Sie schmeißt gemeinsam mit Anna ein Hochzeits-Business, hat eine Familie mit zwei Kindern und ein gutes Durchsetzungsvermögen, außerdem oft Lust auf abwechslungsreichen Sex.
- Leo, gespielt von Pascal Houdus: Der Zeichner führt mit seiner Bella eine sehr sexuelle Beziehung, die Kinder werden recht antiautoritär erzogen und seine politischen Einstellungen wirken recht aufgesetzt antikapitalistisch.
- Samu, gespielt von Eric Cordes: Er verließ einst überstürzt die Stadt und kommt nun als erfolgreicher DJ zurück. Mit seiner Siena scheint er eine offene und unbeschwerte Beziehung zu führen.
- Siena, gespielt von Lilja van der Zwaag: Sie arbeitet als erfolgreiche Promoterin, kommuniziert sehr offen und begreift das Leben als große Party. Sie ist die Initiatorin des alles verändernden "Schlüsselspiels".