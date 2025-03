Der Eisfelder Ortsteil Friedrichshöhe feiert in diesem Jahr sein 300-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund wurde am vergangenen Donnerstagabend im Naturparkzentrum des Ortes – der ehemaligen Einklassenschule in Friedrichshöhe – eine Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind Bilder von Horst Golchert unter dem Motto „Klein, aber fein“.