Das Jahr 2025 ist für den Ort Friedrichshöhe, heute ein Ortsteil der Stadt Eisfeld und am Rennsteig gelegen, ein Jubiläumsjahr. Es sind mittlerweile 300 Jahre seit seiner Gründung vergangen. Grund genug, diesen runden Geburtstag würdig zu begehen. Die Veranstaltungen im 22 Einwohner zählenden Ort sind auf das ganze Jahr verteilt. Mit einem Picknick-Open-Air gab es dazu am b Sonntagnachmittag einen weiteren Höhepunkt.