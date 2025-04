Die Ersterwähnung Friedrichshöhes datiert gemäß dem vom aus einer Steinacher Glasmacherfamilie stammenden Jenaer Historiker und Pädagogen Herbert Kühnert erstellten und 1934 herausgebrachten Urkundenbuch zur Thüringer Glashüttengeschichte vom 1. September 1725. Das in Verbindung mit der Errichtung einer Glashütte schriftlich zum ersten Mal erwähnte, in fast 800 Metern Höhe am Rennsteig gelegene Friedrichshöhe gehört damit zu den jüngsten Ortschaften im Landkreis Hildburghausen. Vor 300 Jahren hatten Glasmacher aus Stützerbach und dem nahen Fehrenbach sich hier sesshaft gemacht. 15 Gulden pro Jahr hatten sie in den Anfangsjahren an die herzogliche Kammer in Hildburghausen zu entrichten.