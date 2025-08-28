Wie schaffte es der Pfarrbereich Benshausen, auf die Besuchs-Wunschliste von Landesbischof Friedrich Kramer zu kommen? Er hatte sich am vergangenen Mittwoch zum Feiern eines gemeinsamen Abendgebetes angekündigt. „Schuld ist meine Frau Sabine, die früher oft in Benshausen war“, reagierte der besondere Gast. Unerwartet gestaltete er auch den Abend, den die Kirchgänger sich so nicht vorgestellt hatten.