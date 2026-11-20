Es mag schönere, beliebtere, ja sogar wichtigere Gedenk- und Feiertage als den Totensonntag geben. Und doch erfüllt er vielen Menschen, die schwer am Verlust geliebter Angehöriger oder Freunde tragen, ein starkes Bedürfnis, nämlich ihnen an diesem Tag des Jahres noch mal in Gedanken und Gefühlen ganz nahe zu kommen. Die Trauer hält sich auch im Alltag hartnäckig, zumindest im Hintergrund. Gelegentlich will sie auch ausgelebt sein, damit man mit dem Schmerz umzugehen lernt.