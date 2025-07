Der Ortsteilrat Oberlind kam am Abend des 24. Juni in der Gartenanlage Pistor zusammen – unter der Leitung von Ortsteilbürgermeister Ralf Wöhner. Schon vor Beginn der eigentlichen Sitzung nutzten zahlreiche Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen und Anliegen direkt loszuwerden. Schnell wurde klar: Rund um den Oberlinder Friedhof gibt es viel Gesprächsbedarf. Kein Wunder also, dass dieses Thema auch in der anschließenden Sitzung im Mittelpunkt stand.