Erneut standen Beratung und Beschluss der Friedhofsgebührensatzung auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Obermaßfeld-Grimmenthal am vergangenen Montagabend – und erneut wurde der Beschluss vertagt. Die Gründe dafür erläuterte Bürgermeister Martin Hofmann umgehend: Man habe die Pause zwischen der letzten Tagung im Dezember, wo es ebenfalls bereits um den Gebührensatzungsbeschluss ging, und der jetzigen Sitzung genutzt, um sich zum Thema Kalkulation der Gebühren sowie der Satzung insgesamt noch einmal beraten zu lassen. Dazu habe ein Termin bei der Kommunalaufsicht stattgefunden. Dort habe man entsprechende Hinweise und Anregungen bekommen, die nun eingearbeitet werden müssten.