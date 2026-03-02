Sie sind letzte Ruhestätte und Ort der Trauer zugleich, aber auch Ziel für einen kleinen Spaziergang oder für Touristen: Die Rede ist von Friedhöfen. Der weltweit meistbesuchte Friedhof ist Père Lachaise in Paris, hier sind Jim Morrison und Edith Piaf zur Ruhe gebettet, Karl Marx fand auf dem Friedhof Highgate Cemetery in London seine Ruhe, Evita Perón wurde auf dem Friedhof La Recoleta in Buenos Aires beigesetzt. Der Meininger Parkfriedhof muss sich bei dieser Nennung nicht verstecken.