Friedhofsclown Finovo Mit roter Clownsnase unterwegs auf dem Friedhof

Deutschland im Umgang mit Trauer: ein "Entwicklungsland"?

Zwar sei sie kein Tabu mehr, aber: "Deutschland ist im Umgang mit Trauer eher ein Entwicklungsland", schätzt Sternberg ein. Oft werde dafür nicht genügend Zeit gelassen, der Trauer zu wenig Raum gegeben. Der Friedhofsclown aber könne in der direkten Begegnung diesen Raum öffnen, ohne Trauernde komplett von ihren Gefühlen abzulenken. Eine wesentliche Qualität des Friedhofsclowns sei es, zuhören zu können, so Sternberg. Trauernde sehnten sich häufig nach Leichtigkeit, die könne der Clown als Gegengewicht zur Schwere bieten.

Kurz bevor sich Finovo auf den Rückweg macht, trifft er Gabriele Adam. "Für mich war das zuerst sehr befremdlich", erinnert sich Adam daran, als sie in einer Trauergruppe erstmals von Finovo erfahren hatte. "Friedhof und Clown – ein Widerspruch an sich", habe sie gedacht. "Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen."

Begleitung auf den Weg: über den Friedhof und in der Trauer

Dann habe sie Lehmann-Buss aber selbst als Finovo erlebt und bemerkt, dass es gar nicht so sehr um Humor, sondern um Freundlichkeit gehe. Der Clown habe etwas Mystisches, Märchenhaftes, so Adam. Es gehe nicht um Belustigung der Trauerenden, sondern darum, sie in der Trauer zu begleiten. So begleitet Finovo Adam eben nicht nur beim Weg über den Friedhof zum Grab, sondern auch in der Trauer.