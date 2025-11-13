„Ich bin der Überzeugung, dass Trauer Zeit, Rituale und einen Ort braucht“, sagt Matthias Rolfs. Und so hat er sich auf den Weg gemacht und besondere Grab- und Gedenkstätten auf dem Suhler Friedhof ausfindig machen können. Insgesamt 26 an der Zahl. Sie hat er in einem neuen Faltblatt zusammen gefasst, dass zeitgleich mit dem Heft „Die kleine Suhler Reihe“ erschienen ist. 13 dieser Stätten werden in Wort und Bild vorgestellt.