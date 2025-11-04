Immer wieder mal stand der Friedhof und die damit verbundenen Satzungen in den letzten Jahren im Fokus des Gemeinderates Obermaßfeld-Grimmenthal. Zur vorletzten Sitzung dann wurde die neue Friedhofssatzung vorgestellt und beschlossen – darin enthalten alle aktuell möglichen Bestattungsformen auf dem Gottesacker. Vorangegangen war eine Einwohnerversammlung, bei der Wünsche und Vorschläge seitens der Bürger der 1250-Einwohner-Kommune aufgenommen und im Regelwerk berücksichtigt worden waren. Eine Mustersatzung, vorgelegt von der VG-Verwaltung, diente als Orientierung – eingearbeitet wurden darin die den Ort betreffenden spezifischen Änderungen und Zusätze. Die Satzung wurde mit Blick in die Zukunft erstellt und in der Hoffnung verabschiedet, dass sie in der jetzigen Form lange Zeit Gültigkeit behalten kann.