Friedhof Gräfinau-Angstedt: Einsturzgefahr abgewendet

Am Fuße des Friedhofs in Angstedt (gegenüber der Kirche) machte vor zwei Jahren eine der Stützmauern große Sorgen. (Der Angstedter Friedhof, war vor einigen Jahren von der Kommune von der Kirchgemeinde übernommen worden.) Als man sich reparaturbedürftige Bereiche ansah, stieß man in einem Bereich zu einem Wohnhaus hin auf etwa vier Metern auf einen kritischen Bereich – eine Ausbeulung. Auch an weiteren Stellen zeigte die Mauer Reparaturbedarf auf, sodass das Bauamt der Stadtverwaltung Ilmenau eine Risikobewertung in Auftrag gab.