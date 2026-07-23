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Friedhof Gräfinau-Angstedt Einsturzgefahr abgewendet

Auf den ersten Blick kaum wahrnehmbar, aber für Nachbarn oder Besucher war der Friedhofsmauerzustand in Angstedt bis vor Kurzem bedrohlich: Die Stützmauer drohte nachzugeben.

Friedhof Gräfinau-Angstedt: Einsturzgefahr abgewendet
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Der eingeengte Bauraum durch die Nähe zu einem benachbarten Privatgrundstück machte den Mauerbau nicht einfacher. Foto: Evelyn Franke

Am Fuße des Friedhofs in Angstedt (gegenüber der Kirche) machte vor zwei Jahren eine der Stützmauern große Sorgen. (Der Angstedter Friedhof, war vor einigen Jahren von der Kommune von der Kirchgemeinde übernommen worden.) Als man sich reparaturbedürftige Bereiche ansah, stieß man in einem Bereich zu einem Wohnhaus hin auf etwa vier Metern auf einen kritischen Bereich – eine Ausbeulung. Auch an weiteren Stellen zeigte die Mauer Reparaturbedarf auf, sodass das Bauamt der Stadtverwaltung Ilmenau eine Risikobewertung in Auftrag gab.

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30.05.2024 06:00 Friedhofsmauer Angstedt sorgt Mauerbeule zwingt zum Handeln

Die Stützmauer am Angsteder Friedhof wird zum Problem: An einigen Stellen muss die Mauer repariert werden, einer steht eine Notsicherung bevor. Die Sanierung wird teuer: Bleiben genug Mittel für den Festplatz?

Das Ergebnis bestätigte den Eindruck: Es war dringender Handlungsbedarf wegen Einsturzgefahr verbunden mit einer Notsicherung angezeigt. Schon damals zeichnete sich ab: Die Sanierung wird teuer und muss dementsprechend haushaltsmäßig eingeordnet werden. Ersten Schätzungen zufolge bezifferte sich damals die Sanierungsmaßnahme auf rund 400.000 Euro ...

Um mit Technik auf dem Friedhofsgelände arbeiten zu können, mussten Vorkehrungen getroffen werden. Foto: Evelyn Franke

Der Notsicherung Ende 2024 folgte die planerische Vorbereitung der Baumaßnahme im vergangenen Jahr. Mehrere Varianten wurden abgewogen.

Spritzbeton zur Sicherung

 Der insgesamt etwa fünf Meter hohe Geländebereich am Friedhof bestand aus einer unteren und einer oberen Wand mit einer zwischenliegenden Berme. Als Berme bezeichnet man einen waagerechter Absatz in einem Hang, der diesen unterteilt und die Standsicherheit erhöht, indem er den Erddruck am Fuß mindert und das Abrutschen verhindert. Ein Teilbereich der Mauer sollte im Rahmen der Baus zeitweise zurück- und ein bewehrter Erdkörper aufgebaut werden. Dann galt es, die Mauer – diesmal vermörtelt – wieder zu errichten. Die untere Mauer erhält abschließend eine Spritzbetonschale zur Sicherung, hieß es in der Vorschau der anstehenden Arbeiten.

In diesem Jahr konnte das Projekt nun in Angriff genommen werden. Nach dem Rückbau der alten Mauer ist das Material für die mögliche Wiederverwendung sortiert worden. Die Wiederherstellung der Mauer konnte bereits nahezu abgeschlossen werden, heißt es zum aktuellen Stand der Maßnahme. Aktuell sind die Erdarbeiten mit bewehrter Erde in Vorbereitung. Den folgt dann der Spritzbeton im Mauersockelbereich. Das voraussichtliche Bauende ist für August 2026 vorgesehen, heißt es aus dem Rathaus.

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