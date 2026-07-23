Friedhof Gräfinau-Angstedt: Einsturzgefahr abgewendet

Spritzbeton zur Sicherung
Der insgesamt etwa fünf Meter hohe Geländebereich am Friedhof bestand aus einer unteren und einer oberen Wand mit einer zwischenliegenden Berme. Als Berme bezeichnet man einen waagerechter Absatz in einem Hang, der diesen unterteilt und die Standsicherheit erhöht, indem er den Erddruck am Fuß mindert und das Abrutschen verhindert. Ein Teilbereich der Mauer sollte im Rahmen der Baus zeitweise zurück- und ein bewehrter Erdkörper aufgebaut werden. Dann galt es, die Mauer – diesmal vermörtelt – wieder zu errichten. Die untere Mauer erhält abschließend eine Spritzbetonschale zur Sicherung, hieß es in der Vorschau der anstehenden Arbeiten.
In diesem Jahr konnte das Projekt nun in Angriff genommen werden. Nach dem Rückbau der alten Mauer ist das Material für die mögliche Wiederverwendung sortiert worden. Die Wiederherstellung der Mauer konnte bereits nahezu abgeschlossen werden, heißt es zum aktuellen Stand der Maßnahme. Aktuell sind die Erdarbeiten mit bewehrter Erde in Vorbereitung. Den folgt dann der Spritzbeton im Mauersockelbereich. Das voraussichtliche Bauende ist für August 2026 vorgesehen, heißt es aus dem Rathaus.