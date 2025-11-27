Auf Initiative der Werner-Deschauer-Stiftung Geisa und auf einstimmigen Beschluss des Stadtrates über den Standort auf dem Friedhof in Geisa wurde ein Gedenkstein errichtet, der dem verdienstvollen Ehrenbürgerpaar gewidmet ist.
Auf dem Friedhof in Geisa wurde ein Gedenkstein für das verstorbene Ehrenbürgerpaar Anneliese und Werner Deschauer aus Bochum feierlich eingeweiht.
Auf Initiative der Werner-Deschauer-Stiftung Geisa und auf einstimmigen Beschluss des Stadtrates über den Standort auf dem Friedhof in Geisa wurde ein Gedenkstein errichtet, der dem verdienstvollen Ehrenbürgerpaar gewidmet ist.