Ein Post in den sozialen Netzwerken in dieser Woche lässt aufhorchen: „Was ist auf dem Eisfelder Friedhof los? Ständig Grabschändung. Sachen werden geklaut“, heißt es da dieser Tage. Was ist dran an der Behauptung?
Was ist auf dem Eisfelder Friedhof los? In sozialen Netzwerken hat eine Eisfelder Bürgerin beklagt, dass auf dem Friedhof „ständig Sachen“ geklaut werden. Wir haben nachgefragt.
